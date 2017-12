Walter Montillo sacó la voz tras negativa de Ronald Fuentes para volver a la U

El volante argentino Walter Montillo sacó la voz luego de ser descartado como refuerzo de Universidad de Chile por Ronald Fuentes, gerente deportivo del cuadro azul.

El pasado fin de semana, el mediocampista de 33 años no ocultó su deseo de volver a vestir la casaquilla del elenco colegial, principalmente por el cariño recibido por los hinchas durante su paso del 2008 al 2010.

Sin embargo, el oriundo de Lanús encontró la negativa de la dirigencia de Azul Azul, específicamente en las palabras de Ronald Fuentes. "Hace tiempo que no juega Walter, no podemos vivir de lo que fue en un momento para la ‘U’. Hay que ir actualizándose, lo mismo pasará con jugadores que están acá. Hay que hacer cada año más competitiva a la ‘U’, porque así lo exige la ‘U’", dijo.

Ante esto, Montillo escribió en Instagram que "un gran amigo mío ‘Tato’ me repite siempre ‘vos sos una persona resiliente’ y la verdad que tiene razón. La vida me llevo por situaciones siempre que me hicieron más fuerte y mucho más paciente. Y la paciencia es un don. Tener que escuchar barbaridades de personas que poco han conseguido en su vida y que menos respetan a los pares me hacen tener ese don que no es para muchos".

Incluso, el volante exteriorizó hace un par de días su tristeza por el nulo interés de Azul Azul en su regreso. "Me apena que la dirigencia de la ‘U’ no me abra un poquito los brazos. Como decía, el club me dio cosas a mí, pero yo también al club. Creía que por ese vínculo se podía dar el regreso, pero a veces uno espera cosas de vuelta que no llegan. Los dirigentes sabrán", expresó.