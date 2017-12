Mayweather aseguró que paga o le pagan por sexo

10:05 "No hago nada gratis", admitió el polémico boxeador.

"Yo nunca hago nada gratis. Ni siquiera practivo el sexo gratis... o paga ella o pago yo", confesó el boxeador estadounidense Floyd "Money" Mayweather.

Lo reveló en una historia de Instagram donde también aseguró que ha recibido ofertas para volver a enfrentarse a Conor McGregor.

Hay que recordar que en septiembre el deportista dio una polémica entrevista donde contó el dinero que tenía y dijo que no era partidario de la monogamia, así que tenía siete novias porque "tener una es casi como tener una monja".

Sobre el pagar por sexo, aseguró: "Una cosa que no hago es hacer nada gratis. Ni siquiera tengo relaciones sexuales gratis. O la pago yo ó me paga ella. Al final del día, después todos esos periódicos siguen diciendo que Floyd compró a esta chica, Floyd compró a esa chica. Como dije antes, no soy ningún tramposo. Soy un patrocinador. Puse ese dinero detrás de ti para elevarte al siguiente nivel. Si estás dispuesto a pasar al siguiente nivel".

Lo dice en el minuto 9 del video.