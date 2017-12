Esteban Pavez defendió a Pizzi por llegar a Arabia Saudita: "Es su trabajo"

A diferencia de Jorge Valdivia, Esteban Pavez, volante del Atlético Paranaense de Brasil, salió a defender a Juan Antonio Pizzi por firmar como DT de Arabia Saudita y disputar el Mundial de Rusia el 2018.

"Creo que es su trabajo. Uno contra eso no puede hacer nada. Me pongo en el caso que yo desciendo con mi equipo y después me quiere un equipo de primera división, yo creo que tomaría esa opción. Es mi trabajo y contra eso no se puede hacer nada", señaló.

El ex volante de Colo Colo también se refirió a su futuro en la Roja. "Estoy trabajando para eso. Me fui a Brasil con la idea de ir a la selección y pude llegar. Espero seguir en las nominas", comentó.