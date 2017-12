Paulo Díaz: "Es lindo que equipos de categoría de Europa se fijen en mí"

18 December 2017 11:36

AgenciaUno

El lateral chileno de San Lorenzo de Almagro, Paulo Díaz, se refirió al interés del Inter de Milán en sus servicios, valorando que un equipo importante del concierto europeo esté tras sus servicios.

El ex jugador de Palestino y Colo Colo es hoy una de las figuras de los ‘Gauchos de Boedo’ e incluso está nominado para el premio al mejor defensor del campeonato argentino. Un dulce presente para el jugador de 23 años, quien suena fuerte en la tienda ‘neroazzurra’.

Consultado por la posibilidad de llegar al cuadro lombardo, Díaz declaró al diario Clarín que “lo he escuchado por la prensa. Se puede dar como no se puede dar lo del tema de Europa. Hasta el momento sigo acá en San Lorenzo. Estoy muy tranquilo y muy contento”, indicó.

“Es muy lindo que equipos de categoría de Europa se fijen en mí. Eso es por algo. Es porque me lo gané. No me lo regaló nadie”, agregó.

Además, el oriundo de Santa Cruz evitó dramatizar si no se da la posibilidad de emigrar ahora al balompié europeo. "¿Si me vuela la cabeza irme a Europa? No, no. Como siempre me ha dicho mi papá, todo se da en su momento. Si se da, bien. Si no se da, también”, dijo.

“Estoy muy cómodo acá (en San Lorenzo), muy contento. No estoy en un equipo chico. Estoy en un club grande de Argentina y no tengo ningún apuro por irme a Europa", finalizó.