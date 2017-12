Cristián Álvarez anunció su continuidad en la UC hasta fines de 2018

Ayer "No fue una negociación difícil. Lo hablamos uno o dos días y listo", contó.

Pese a que en mayo del presente año había anunciado su retiro de la actividad futbolística para este mes, el lateral Cristián Alvarez finalmente echo pie atrás y renovó su contrato por un año más en Universidad Católica.

"No fue una negociación difícil. Lo hablamos uno o dos días y listo. Se logró el acuerdo. No me motivaba para nada abandonar el equipo en el momento en que estamos, jugando mal muchos partidos y perdiendo", expresó el ‘Huaso’ en diálogo con el sitio web del club.

"Dejar el equipo en esa posición me dolió mucho. Ahora viene un gran desafío para el próximo año que es llevar a Católica al lugar que se merece", continuó el jugador de 37 años.

De cara a lo que viene, el oriundo de Curicó señaló que "lo normal es ser un equipo muy regular durante los campeonatos y si logramos esa regularidad, vamos a estar peleando el torneo".

De esta manera, la UC buscará recuperar el constante protagonismo que ha tenido en los campeonatos nacionales. Lo hará con un nuevo entrenador, tras la salida de Mario Salas, y cambios significativos en el plantel.