Arley Méndez y las críticas de los deportistas nacionales: "Ellos son personas picadas"

El pesista Arley Méndez, quien logró tres medallas de oro en el Campeonato Mundial de Anaheim, Estados Unidos, salió al paso de las críticas de algunos referentes deportivos chilenos, quienes rechazaron la opción de premiaron como el "Mejor de los Mejores" en el evento organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos.

En declaraciones al diario El Mercurio, el ex corredor Sebastián Keitel y la ex arquera Denisse Van Lamoen cuestionaron la opción, ya que se trata de un atleta de origen cubano que fue nacionalizado en mayo de este año.

"Creo que debe cumplir un proceso deportivo más largo en Chile para quedarse con el 'Cóndor'", afirmó el actual diputado electo de Evópoli.

Van Lamoen, en tanto, señaló que "Arley está recién nacionalizado y no es producto de nuestra fabricación", agregando que para este año el reconocimiento debería ser para las mellizas Melita y Antonia Abraham, quienes fueron campeonas mundiales en remo.

Ante esto, Méndez señaló a Emol que "me molesta porque hablan sin saber. Encuentro mal lo que dicen, porque se va a elegir el mejor de 2017 y ellos dicen que necesito una trayectoria deportiva por Chile ya que no me inicié aquí, pero el premio lo dice bien claro: Es para el mejor del año...Entonces lo que dicen no va al caso".

El chileno aseguró que él tiene cualidades suficientes para ganar el premio, ya que "ninguno de ellos tiene mejores resultados que yo esta temporada".

"Competí por Chile y las medallas son para Chile...Ellos son personas picadas, les molesta que yo venga de afuera y me vaya bien", agregó.

A raíz de esta polémica, el nacido en la isla caribeña anunció que no asistirá a la entrega de premios, la que se realizará mañana.