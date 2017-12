Leyenda del Arsenal: "Alexis Sánchez no está poniendo de su parte"

Ian Wright, leyenda del Arsenal, se mostró crítico a la actitud que presenta el delantero chileno Alexis Sánchez con el equipo londinense y apuntó esa falta de compromiso a los deseos de partir del ‘Niño Maravilla’ en el mercado invernal de pases en Europa.

"Me parece que él ya marcó su tarjeta de salida. La actitud de Sánchez dice mucho de él. Si se va en enero, de la forma en que está jugando ahora no veo que pueda perjudicar a Arsenal. No está jugando suficientemente bien", declaró el ex atacante en diálogo con Radio 5Live.

El tocopillano ha marcado solo cinco goles en la temporada 2017-2018, lejos del protagonismo alcanzado en las pasadas dos campañas con la casaquilla de los ‘Gunners’. Ahora, el ‘7’ del Arsenal negociará su posible salida como agente libre en el mercado que se inicia el 1 de enero.

"Alexis no está poniendo de su parte. Coutinho se quiere ir de Liverpool, hizo una solicitud de transferencia, pero mira la forma en que está jugando. Mira la forma en que Özil está jugando. Tienes que ponerle y Alexis no le está poniendo. Eso dice mucho de él", aseveró Wright.

El oriundo de Londres, hoy de 54 años, anotó un total de 185 goles en siete campañas con Arsenal, específicamente de 1992 a 1998. Previamente defendió la casaquilla del Crystal Palace, de 1985 a 1992, con 100 tantos en 254 encuentros.