Arley Méndez y su premio: "Tenía el derecho como todos los deportistas"

El pesista Arley Méndez entregó sus impresiones este martes tras recibir el premio al ‘Mejor de los Mejores’ del 2017, debido a las tres medallas de oro ganadas recientemente en el Mundial de Levantamiento de Pesas en Anaheim, Estados Unidos.

Tras recibir el ‘Cóndor de Oro’, el exponente nacido en Cuba y nacionalizado chileno exteriorizó su satisfacción por recibir el máximo premio que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD).

"Estoy muy contento porque este premio es casi el más importante de los deportistas aquí en Chile. No me esperaba con certeza este premio, ya que hay muchos deportistas muy buenos. Muy feliz del pueblo chileno que me apoya siempre", expresó.

"Yo estaba pegadito atrás y estaba más nervioso que la chucha. Decía 'saldré yo o no saldré'. Pero salió y feliz, no lo podía creer. Fue un sueño más para mí", agregó.

De cara a lo que viene, Méndez aclaró que “yo siempre busco más y más. Por ejemplo, en el mundial gané las tres medallas de oro, pero fallé el récord mundial, entonces es un objetivo por el cual luchar. Yo quiero ser más y más. Voy a entrenar duro para una medalla en los Juegos Olímpicos, sólo pido no lesionarme".

"En el 2018 tengo los Juegos Sudamericano, el Panamericano específico y el mundial que va estar muy duro, ya que ahora muchos contrincantes me conocen", agregó.

En cuanto a las voces que criticaban la nominación de Méndez por su escaso tiempo de nacionalizado, el pesista expresó que "lo tomé mal al principio, porque yo compito por Chile, yo le di el triunfo a Chile, yo todo por Chile. Entonces que venga una persona y te diga que no eres merecedor de ese triunfo porque llevas muy poco nacionalizado. El premio muy claro lo dice que es para el mejor del 2017 y yo competí en el 2017, tenía el derecho como todos los deportistas".