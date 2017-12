Guede desató nuevo round entre Bianchi y Guarello

09:58 Bianchi criticó a quienes cuestionaron al DT colocolino y no reconocieron sus méritos tras la obtención del título. Guarello, detractor del entrenador albo, dijo que es "difícil tarea ganarle a un pellegrinista-bonvalista, mouriñista-guardiolista, bielsista-guedista".

Tras la obtención del título de Colo Colo, el periodista y comentarista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, criticó con dureza al DT del equipo, Pablo Guede, hecho que fue el inicio de una nueva polémica con el también analista de deportes, Felipe Bianchi.

En una columna publicada por La Tercera, el sábado, Bianchi llamó a quienes criticaron a Guede, a disculparse. "A todos nos ha pasado alguna vez. elegir mal la vereda, leer mal la realidad, no entender la señales. Muchachos (meto en esto a analistas y también a hinchas): apostaron y perdieron. Y no es tan grave, puede pasar. No se sientan denigrados. Nadie tiene la obligación de adelantarse a los hechos o ver mejor que el resto en medio de la bruma. Pero cuando eso pasa, cuando se patina con fiereza, hay que reconocerlo".

Ayer, Guarello en una columna en el mismo medio, recogió el guante. "Muchos esperan que responda la columna de Felipe Bianchi del sábado. Difícil tarea ganarle a un pellegrinista-bonvalista, mouriñista-guardiolista, bielsista-guedista. Alguien que proclama al Chile de Pizzi como la mejor selección del mundo en julio y, en octubre, cacarea que el equipo es un desastre y le falta intensidad. Está blindado por todas partes".

"Los defensores de las causas ganadas, lo que opinan con e diario el lunes sin haber visto un partido el fin de semana, los que se sienten tan inseguros de sus convicciones, que tienen que subirse arriba del púlpito, o del piano, a apuntar con el dedo, me tienen sin cuidado" dijo Guarello, quien agregó: "¡Cuidado guasón, cosa lamentable y peligrosa es exigirle a un periodista 'morir en la rueda'. Es decir, callar por puro oportunismo".