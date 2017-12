Sebastián Keitel se disculpó con Claudio Bravo y Arley Méndez por su polémica en Twitter

El exvelocista y diputado electo, Sebastián Keitel, se disculpó con el capitán de la Roja Claudio Bravo y con el pesista cubano nacionalizado chileno, Arley Méndez, luego de una declaración suya que terminó en una polémica en la red social Twitter.

Todo comenzó luego que el atleta retirado rechazara que Méndez estuviese nominado como el “Mejor de los Mejores” del Círculo de Periodistas Deportivos (CPD), cuestionando sus pocos meses con la nacionalidad chilena pese al gran año deportivo que había completado.

Luego de esto, el arquero de Manchester City salió en respuesta de los dichos de Keitel y apoyó al pesista, lo que provocó una inesperada y fuerte respuesta del parlamentario electo por un cupo de Evópoli, la que mezcló los hechos con la elección presidencial recién pasada.

Ahora, el velocista reconoció en una entrevista a CNN Chile que su error fue "comentar ese tuit, lo hice muy en caliente, no debí haberlo escrito". "Pido las disculpas respectivas por haberme extendido con un tuit que no correspondía, así pido las disculpas directamente tanto a Claudio Bravo como a Arley", agregó.

Por sus reacciones a su crítica, el ahora político agregó que "no he criticado que Arley se haya ganado ese premio, es un justo ganador, esto de haber interpretado mal mi tuit me tiene triste, y lo peor es la reacción de muchos chilenos que ni siquiera tratan de informarse, me están tratando de xenófobo, de ignorante y de cosas que son súper injustas".

Feliz de que más deportistas extranjeros se nacionalicen chilenos, es notable para el crecimiento social y deportivo del país, pero para recibir el premio "mejor de los mejores" me parece importante regular que al menos lleven compitiendo 3 o 5 anos por Chile...??????????????? — Sebastian Keitel (@sekeitel) 19 de diciembre de 2017

Arley muchas felicidades! te escribo como un Chileno agradecido de que hayas elegido a nuestro país para entregarnos tu talento. A seguir trabajando y contagiando a los demás con el éxito!!!

El querer es poder! ???? Mis respetos y admiración a todos los deportistas de ???? — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 20 de diciembre de 2017