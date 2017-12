Herrera por críticas de Valdivia y otros jugadores a Pizzi: "Me parece de poca crianza y de poca monta"

Ayer El seleccionado y capitán de la U dijo que con el tipo de cuestionamientos que se realizaron al ex DT de la Roja se actuó "de mala forma, no sé si mala leche, pero sí con pocos valores".

El arquero y capitán de la U, Johnny Herrera reaccionó con dureza a las críticas que otros seleccionados han realizado al ex DT de la Roja, Juan Antonio Pizzi, entre ellos, los referentes de Colo Colo, Jorge Valdivia y Esteban Paredes.

"Creo que bordeas lo mala clase cuando criticas de esa forma. Hubo un par más que sólo lo deslizaron, pero hacerlo tan acentuado como lo hizo Valdivia (Jorge), sinceramente es porque estás actuando de mala forma, no sé si mala leche, pero sí con pocos valores" dijo Herrera en entrevista con La Tercera.

El capitán azul, además, dijo que "yo nunca he escuchado que el técnico saliera a criticarte publicamente, Si tu criticas de esa forma al técnico él perfectamente podría decir que no clasificamos porque este gil, por decir cualquier nombre de jugador, se perdió un gol debajo del arco, o porque este no atajó, o porque este defensa no defendió (...) salir hablando pestes de una persona que fue tremendamente correcta, me parece de poca crianza y de poca monta".

"Perdimos los dos partidos sin mucho que hacer (con Paraguay en Santiago y Bolivia en La Paz). Pasó el tiempo, el equipo llegó mejor y le logró ganar a Ecuador 2-1, cuando fue un partido para un 4-1 fácil, con esos goles estábamos clasificados. Hay un gol que se pierde creo que el mismo Valdivia bajo el arco, después de una pelota que cruza el Queno Mena. Era para 4-1 y terminamos ganando 2-1 apurados y a la postre quedamos fuera de un mundial por diferencia de goles" dijo Herrera, quien agregó que "entonces culpar al entrenador, al preparador físico ya no es válido despues de, no sirve".