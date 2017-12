Sampaoli se disculpó: "Bajo ningún punto de vista entiendo que una persona es lo que gana"

12:22 El sábado cuando regresaba del matrimonio de su hija en Casilda, el ex entrenador de la Roja le dijo a quien lo controló que "me hacés caminar dos cuadras boludo, cobrás 100 pesos por mes, gil".

El ex DT de la roja y actual entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, ofreció disculpas luego de que maltrató a un funcionario municipal durante un control de tránsito este sábado, en la localidad de Casilda.

Según consignó el diario trasandino La Nación, el secretario de seguridad ciudadana de Casilda, Federico Censi, informó que Sampaoli se disculpó ante las autoridades municipales y los inspectores que realizaban el control.

Ello, luego de que el sábado y cuando retornaba del matrimonio de su hija, ante un control de tránsito realizado por funcionarios municipales, Sampaoli gritó "acá no le hacen más alcoholemia a nadie, son todos una porquería, basuras, gatos de mierda, bájense todos, vamos caminando".

También el DT habría dicho a uno de los funcionarios, "me hacés caminar dos cuadras boludo... cobrás 100 pesos por mes, gil".

Por medio de un comunicado, difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el entrenador entregó disculpas públicas y dijo que "el enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias".

"Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí" dijo Sampaoli, quien agregó que "pido disculpas a la sociedad por este mal ejemplo".