[VIDEO] Jugador de la NBA encontró a un cocodrilo de 4 metros en su patio trasero

El jugador de los Miami Heat, Goran Dragic, grabó y subió a su cuenta de Twitter un cocodrilo de aproximadamente 4 metros de largo.

El basquetbolista esloveno, según el diario deportivo Marca , encontró al reptil nadando en el embarcadero de su casa en EE.UU. y tras registarlo, compartió el video en la red social bajo el mensaje "Bienvenido a Florida. Cocodrilo en nuestro patio trasero".

La imagen de Dragic fue ampliamente comentada en redes sociales, entre otros por algunos jugadores de la NBA.

Tiago Splitter de los Philadelphia 76ers escribió: "dile que eres el dragón. Ve a jugar con el", en tanto que Hassan Whiteside, de los Miami Heat le dijo en la red "muéstrale tu hombro de acero Goran".

Welcome to Florida ! Alligator on our backyard ?? pic.twitter.com/KAx9RIXeLJ