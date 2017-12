Sampaoli y su polémica en Casilda: "Fue una discusión que no terminó más que eso"

El entrenador de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, se presentó esta noche en un masivo encuentro con hinchas de la Universidad de Chile en el Club Chocolate del Barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta.

El trasandino realizó a actividad luego de la intensa polémica que vivió ayer en su país, esto luego que se filtrara un video en donde apareció maltratando a un funcionario municipal de su natal Casilda, quien lo estaba sometiendo a un control de tránsito.

De manera breve, el ex entrenador de Chile se refirió al tema, del cual ya se había expresado a través de una disculpa pública que envió a través de un texto en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Fue un hecho menor. Solamente fue una discusión que no terminó más que eso. Hoy se valoriza mucho ese tema. Estamos en una sociedad de mucha división, de mucha envidia", señaló.

Tras estas palabras, el entrenador comenzó a hablar de su vínculo con la U, asegurando que con los azules pasó los mejores momentos de su carrera, dejando abierta la posibilidad de volver al club si alguna vez lo necesita.

"El día que la U tenga la posibilidad de necesitarme, yo seguramente voy a estar. En algún momento nos vamos a encontrar, cuando ustedes sean parte de la conducción también. Voy a volver para superar el récord de público", expresó, en referencia a la gran presencia de fanáticos en la charla.

Sampaoli también habló sobre su vínculo con el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien lo llevó a la selección y que terminó cayendo en medio del caso FIFA-Gate y denuncias de corrupción en el fútbol local.

"Nunca me interesé por la administración de Jadue, ni de nadie. Solo me vinculé a lo deportivo. No tengo ni idea cómo se manejaron. No me preocupé nunca de eso", dijo, agregando que "tuve un contrato mal hecho, y que no lo construí yo. Tuve muchos problemas tributarios. Los dirigentes deberían haber explicado. Me vincularon a un tema que no correspondía".