José Luis Sierra es el mejor entrenador chileno de 2017

José Luis Sierra aparece como el mejor entrenador chileno en el ranking publicado por el sitio estadístico Football World Rankings, listado que es encabezado por el francés Zinedine Zidane, ganador de la Champions League y el Mundial de Clubes con el Real Madrid.

En esta lista, que considera el rendimiento de los entrenadores de clubes a nivel mundial, el ‘Coto’ aparece en la casilla 214° gracias al buen rendimiento conseguido al mando del Al Ittihad de Arabia Saudita -ganó la Copa de aquel país en 2017-.

El segundo estratega nacional que aparece en la clasificación es Manuel Pellegrini, en el lugar 234°, luego de su regular campaña al frente del Hebei Fortune de China.

Otros directores técnicos chilenos que aparecen en el listado son Jaime Vera, ex Deportes Iquique en el 534°, Mario Salas, ex Universidad Católica en el 558°, y Carlos Reinoso, ex Veracruz en el 688°.

Tras Zidane en la lista están el entrenador de Gremio, Renato Gaucho, y el argentino Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid.

El colombiano Reinaldo Rueda, principal candidato a hacer cargo del banco de la selección chilena, se ubica en la decimotercera posición del listado luego de perdcer la final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente de Argentina.