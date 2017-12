Lucas Barrios: “Imposible ir al club si el presidente no me quiere”

El delantero argentino nacionalizado paraguayo, Lucas Barrios, cerró de momento la posibilidad de volver a Colo Colo. En una entrevista con Cooperativa, la “Pantera” dijo que los dirigentes del Cacique engañan a la hinchada, pues su nombre es resistido por el presidente del club, Aníbal Mosa.

“Es imposible ir al club si el presidente no te quiere. Que no le mienta más a la gente. Que diga que no me quiere contratar y listo” dijo Barrios, quien además dijo que “la gente debe darse cuenta de cómo son las cosas. Que Mosa diga que quiere a otro. No puede ilusionar así la gente”.

El delantero dijo planteó que “vengo de ganar una Libertadores, en mi mejor momento y no cerré con nadie esperando a Colo Colo. Que no se haga más movidas de prensa para ocultar el mal manejo”.

Barrios además confidenció que el 23 de diciembre recibió un llamado del DT albo, Pablo Guede, a quien dijo haberle manifestado que Mosa lo dejó dos veces con los papeles en la mano (2015 y 2016) y que la única forma de regresar al club popular, era que el presidente manifestara su interés en él.

“Pablo Morales, un empresario, se ha contactado conmigo. Lo invité a Buenos Aires. Para que venga a cerrar la negociación. Ni hablamos de números. Mi vuelta a Colo Colo se trata de otra cosa. No es por plata. Me duele que le mientan a la gente. Lo único que tenía que hacer el presidente era llamarme”, dijo el delantero.

El ex Gremio de Porto Alegre, sobre su eventual regreso a Colo Colo fue categórico: “doy por cerrado el tema”.