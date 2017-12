Jugador del Arsenal se burló de Alexis por el fracaso de la Roja y no ir al Mundial

Alexis Sánchez no lo pasa nada de bien en el Arsenal, club de temporadas mediocres últimamente, que no juega Champions y que está muy lejos del líder, el Manchester City.

A eso se suma el fracaso con Chile que no clasificó al Mundial de Rusia 2018 y que uno de sus compañeros de equipo se lo hizo saber.

Mohamed Elneny colocó una publicación en Twitter invitando a los compañeros del tocopillano que van a Rusia a subirse al carro. Al final del tweet escribió "perdón Sánchez mi amigo, no hay lugar para ti".

Who will come with me Russia???? ????@MesutOzil1088@MustafiOfficial@_OlivierGiroud_@LacazetteAlex@6_LKOSCIELNY@HectorBellerin@_nachomonreal@D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you ??????@Alexis_Sanchezpic.twitter.com/LftdGE9AJn