Arsene Wenger: "No quiero hablar más del tema de Alexis Sánchez"

El entrenador del Arsenal FC, Arsene Wenger, evitó con cierta molestia este domingo referirse al futuro del delantero chileno Alexis Sánchez, quien podría emigrar en enero, durante el mercado invernal de pases en Europa, del cuadro londinense.

El ‘Niño Maravilla’ suena con fuerza en el Manchester City, cuadro que estuvo a un paso de fichar al ariete nacional en agosto pasado, aunque también aparece en carpeta del Paris Saint-Germain, Bayern Münich y el Manchester United.

Consultado por si el empate de hoy ante el West Bromwich fue el último del tocopillano con la casaquilla de los ‘Gunners’, el estratega de origen francés declaró con cierta incomodidad que "jugamos el miércoles (ante Chelsea). He hablado tantas veces sobre esto, que no quiero hablar más sobre este tema".

En cuanto a los dichos del ex delantero e ídolo del Arsenal Thierry Henry, quien deslizó una división en la plantilla del Arsenal por la falta de compromiso de Alexis Sánchez, Wenger se limitó a decir que "no sé lo que dijo y no escucho lo que dicen las personas sobre otros. Nosotros nos preocupamos de nuestros propios problemas".

Consignar que Wenger firmó en la presente jornada un nuevo récord, con 811 presentaciones frente a un equipo en la Premier League, superando el récord de Sir Alex Ferguson en el Manchester United.