Creador del muñeco de Vidal quemado en Argentina: "Es el que más habla, provoca y es un poco soberbio"

Francisco Riga, estudiante de periodismo argentino y, uno de los creadores del muñeco de Arturo Vidal que quemaron en la localidad de La Plata, se refirió en entrevista con LUN al hecho de haber escogido al volante chileno, para el tradicional rito de fin de año de la ciudad.

"Se nos ocurrió hacer a Vidal porque es el jugador más importante de Chile, pero lo hicimos con humor y no de una manera ofensiva como piensan algunos" dijo Riga, quien resaltó que, además de Vidal, otros 86 muñecos fueron quemados.

En el rito, el volante chileno del Bayern Munich, aparece sentado en un sillón, con la corona de rey en una mano y con un control remoto en la otra, viendo el mundial por TV.

"En un principio íbamos a hacer a Alexis Sánchez, pero como Vidal habla más, lo preferimos a él. Es el que más habla, provoca y es un poco soberbio. Pensamos que fuera divertido, pero no pensamos que fuera a tener tanta repercusión", dijo Riga.

"¡Argentina!, ¡Argentina!" gritaron los asistentes al rito donde se incineró al Rey Arturo, y también corearon "el que no salta no va al mundial". "Nos gusta como juega y es un gran jugados, aunque a veces habla de más. No fue bronca ni venganza, sino más bien algo irónico, algo que fuera humorístico" dijo Riga.

"Lo hicimos como algo del folclore que tiene el fútbol, así como nos hicieron bromas cuyando perdimos las dos finales de Copa América con Chile" sostuvo el responsable del muñeco quemado del Rey Arturo.