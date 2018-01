Sampaoli reiteró sus disculpas tras la polémica en Casilda: "Dije cosas que no sentía"

El entrenador de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli , reiteró sus disculpas por el polémico encontrón que mantuvo con un agente de tránsito en su natal Casilda durante la Navidad recién pasada.

Aunque el ex entrenador de Chile ya había manifestado su postura ante el hecho en un comunicado difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , ahora decidió hacerlo de manera verbal.

"Fue una noche muy linda porque era el casamiento de mi hija, pero terminó muy mal", señaló Sampaoli a Fox Sports al recordar aquella jornada, la que quedó sellada en un video que se difundió en las redes sociales.

Tras esto, el ex adiestrador de la U dijo que lo sucedido con el agente, a quien le sacó en cara su bajo sueldo, fueron hechos "que me hacen sentir muy mal. Me equivoqué, ya le pedí disculpas a la gente de mi ciudad, dije cosas que no sentía".

"Me hago responsable y de estas cosas tengo que aprender, ahí es donde tengo mis mejores aprendizajes, en los errores. Pero bueno, son cosas que habitualmente nunca me pasan, pero tengo que aprende", finalizó el casildense.