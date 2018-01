[VIDEO] Increíble doble palo privó a Alexis de abrir la cuenta ante Chelsea

El delantero nacional Alexis Sánchez estuvo a punto de abrir la cuenta en el duelo entre Arsenal y Chelsea, pero el balón se estrelló dos veces en el palo.

Sánchez remató al arco que defiende el belga Thibaut Courtois, pero el balón se estrelló en la parte baja del vertical derecho, cruzó toda la línea y volvió a rebotar en el palo izquierdo.

Alexis ha sido una de las figuras en el clásico de Londres, el que podría ser uno de sus últimos partidos defendiendo a los gunners.

