Charles Aránguiz: "Después de la derrota con Brasil, no he vuelto a hablar con mis compañeros de selección"

El volante del Bayer Leverkusen Charles Aránguiz reconoció que aún está dolido por la eliminación de Chile del Mundial de Rusia, reconociendo que desde aquel fatídico partido con Brasil no ha hablado con sus compañeros de selección.

En una entrevista con LUN , el ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile afirmó que los boletos a la Copa del Mundo se perdieron cuando el equipo cayó ante Paraguay en Santiago.

Aránguiz habló de las polémicas se quedaron expuestas tras la derrota, especialmente la protagonizada por Carla Pardo, la esposa del capitán Claudio Bravo, quien acusó indisciplina de los futbolistas. "(Ella) solamente defendió a su marido y punto. Si bien escribió algunas cosas, nunca apuntó a nadie en particular ni dio un nombre en específico. Esa es mi sensación. Y mientras no dé un nombre, no me afecta el tema".

Por la partida de Juan Antonio Pizzi a la mundialista selección de Arabia Saudita, que generó molestia en algunos jugadores, Charles afirmó que "estaba en todo su derecho de dirigir a otra selección".

Sobre la relación actual con sus colegas de la Roja, el deportista aseguró que "después de la derrota con Brasil, la verdad es que no he hablado con mis compañeros de la selección. Todos quedamos muy dolidos y lo que menos queríamos era hablar de la eliminación. Podrás entender que menos íbamos a tener ganas de hablar de todo lo que publicó la prensa".