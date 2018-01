Director de Flamengo desconoció acuerdo de Reinaldo Rueda con Chile

Ayer Fred Luz afirmó que el DT colombiano tiene contrato vigente con el club, asegurando que por ahora "no hay ninguna oferta".

La llegada del colombiano Reinaldo Rueda a la dirección técnica de Chile no estaría completamente cerrada, ya que desde Flamengo, su club actual, desconocieron cualquier tipo de acercamiento desde la ANFP.

Fred Luz, director del cuadro brasileño, afirmó que hasta ahora "no ha llegado nada, no hay ninguna oferta. No hemos recibido ninguna información sobre la salida de él hasta el momento".

El dirigente afirmó que el entrenador "tiene contrato con Flamengo y una cláusula de rescisión. Lo esperamos el lunes y esperamos que continúe con nosotros".

Las especulaciones por el inminente fichaje del entrenador aumentaron luego que un amigo suyo, el periodista Ancizar Villa, informara que venía a Chile para cerrar el trato, el que estimaba un aumento de 2 a 3.5 millones de dólares anuales.