Ederson: "Mi relación con Claudio Bravo es realmente buena, me ayuda mucho"

El arquero brasileño Ederson, de los registros del Manchester City, se refirió a la relación que tiene con su colega chileno Claudio Bravo, calificándola como “muy buena”, y admitió que el capitán de la ‘Roja’ no está feliz por ser suplente en la Premier y en la Champions League.

En diálogo con el Manchester Evening, el guardameta de 24 años reveló que la relación con el formado en Colo Colo “es realmente buena. Me ayuda mucho todos los días, he aprendido mucho de él y me respeta mucho y al resto de nuestros compañeros”.

Pese a que Bravo sólo es titular en la Copa de la Liga, donde se ha convertido en gran figura, el ex meta del Benfica aclaró que el chileno sigue trabajando “realmente fuerte, él da lo mejor en los entrenamientos y obviamente es normal estar triste cuando no estás jugando regularmente, pero al final del día es el entrenador el que decide”.

Respecto a la actitud que presenta tanto él como el ex FC Barcelona en las prácticas de los ‘Citizens’, el nacido en Osasco declaró que “los dos trabajamos realmente duro y es la elección del técnico quién jugará. Ambos trabajamos realmente fuerte y siempre estamos listos para jugar cuando tengamos la opción y dar lo mejor para el equipo”.

Claudio Bravo tiene grandes opciones de ser titular en los próximos dos desafíos del elenco que dirige Josep Guardiola, sólido líder de la Premier. El sábado 6 enfrenta a Burnley por la FA Cup y el martes 9 chocará con el Bristol City por la Copa de la Liga.

Claudio Bravo tiene grandes opciones de ser titular en los próximos dos desafíos del elenco que dirige Josep Guardiola, sólido líder de la Premier. El sábado 6 enfrenta a Burnley por la FA Cup y el martes 9 chocará con el Bristol City por la Copa de la Liga.