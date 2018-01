Johnny Herrera: "Vamos a pelear por la Copa Libertadores"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, afirmó que el cuadro azul no va sólo a "participar", sino a "pelear" la Copa Libertadores 2018, en un grupo donde tendrá como rivales a Cruzeiro de Brasil, Racing de Argentina y un equipo que saldrá de la fase previa.

Consultado por la disputa del máximo certamen continental, donde los equipos chilenos han quedado absolutamente al debe en los últimos años, Herrera sostuvo que "estando en este club uno siempre debe apuntar a lo máximo. Somos el equipo más grande de este país y tenemos la obligación de estar acorde a nuestras exigencias que es pelear el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores".

"No vamos a participar, vamos a pelear la Copa (Libertadores), como siempre ha sido la consigna de este club. Esperamos ser protagonistas a nivel internacional (…) Nos tocaron grandes equipos, pero estoy feliz de afrontar este tipo de desafíos para estar a la altura de lo que se nos viene. Si es que vamos a pelear algo tenemos que pasar por rivales de esa categoría. Tenemos confianza para estar a la altura de tamaña competencia", agregó.

En la misma línea, el guardameta expresó que "Chile nunca ganó nada por cien años y llegó un equipo con personalidad a ganar dos Copas América y llegó a la final de la Copa Confederaciones. Esto es un tema netamente de personalidad y se juega once contra once. Si no llegan refuerzos, nos arreglaremos con lo que hay".

Respecto a la demora en los refuerzos para afrontar un exigente año, el capitán espera que "lleguen jugadores de calidad, pero creo que tenemos tremendo plantel... Llevamos sólo tres días entrenando, pero tenemos un periodo amplio para poder contratar y ojalá no equivocarnos. No estamos en ventaja ni en desventaja respecto de los otros equipos. Viene un torneo difícil, Colo Colo ha sido protagonista, la UC debe volver y apuntamos a ganar todo por estar en Universidad de Chile".

En cuanto a la oferta que llegó desde Independiente por Jean Beausejour, Herrera señaló que "todos sabemos lo que juega, sé lo que aporta realmente. La mirada mía no es la misma que tiene el hincha o los periodistas. Sé lo que aporta en partidos claves. Si se va, perderíamos un tremendo aporte. Si se queda, feliz. Está identificado con nuestro club y es un aporte muy importante para nosotros".

Por último, ante el eventual arribo de Reinaldo Rueda a la "Roja", el portero de 36 años dijo que "es una persona que ha sido exitosa donde ha estado. Si llega Rueda, desearle el mayor éxito del mundo. Si le va bien, será el éxito de todo el fútbol chileno".