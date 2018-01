Sebastián Sáez: "Sería muy lindo y un gran desafío jugar en la UC"

El delantero argentino Sebastián Sáez, jugador de los registros de Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos, mira con buenos ojos la opción de reforzar el ataque de Universidad Católica para la temporada 2018 del balompié nacional.

Consultado por El Mercurio de la posibilidad de arribar al elenco cruzado, el ariete de 32 años declaró que "sería muy lindo y un gran desafío jugar en Universidad Católica. Siempre pienso en volver al fútbol chileno, me trataron muy bien".

‘Sacha’ Sáez ya jugó en Chile y dejó su estela de calidad al convertirse en el máximo goleador de los torneos de Clausura 2012 y Transición 2013 con la camiseta de Audax Italiano.

La UC no la tiene fácil para conseguir los servicios del nacido en Santiago del Estero. El atacante tiene contrato vigente con su club y una cláusula de salida de 500 mil dólares, algo que consideran muy alto en San Carlos de Apoquindo.

El Plan B de no poder llegar a un acuerdo definitivo con Sáez es el ariete Gonzalo Bergessio, jugador de Vélez Sarsfield. "No me ha llamado nadie en los últimos días. Sé del interés de la Católica, pero no hay nada aún", indicó a la publicación.