Crean escultura gigante de Cristiano Ronaldo esta vez en hielo y sin ningún parecido

Cristiano Ronaldo vuelve a ser el centro de la noticia, pero no por su destacado rendimiento en el campo de fútbol. El crack del Real Madrid fue homenajeado –otras- con una estatua que no se parece en nada a él.

Viral se han convertido en twitter las fotos de una estatua replicando al jugador portugués Cristiano Ronaldo en Moscú. La estructura fue hecha completamente de hielo, sin embargo, muchos dijeron que el parecido con la estrella del balón era casi nulo.

Todo comenzó cuando se organizó un festival de esculturas de hielo con temática del Mundial de Rusia 2018, donde cada país debía participar. Por eso, la mejor idea para quienes querían conseguir el premio fue retratar al astro.

El diario británico The Sun señaló que la escultura de hielo dedicada a CR7 es "terriblemente idéntica" al busto de Madeira, otra réplica de Ronaldo que luego tuvo que ser cambiado por otro con apariencia más parecida al deportista.

