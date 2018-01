Reinaldo Rueda descartó negociaciones con la ANFP a su llegada a Brasil

El entrenador colombiano Reinaldo Rueda, descartó que se encuentre en negociaciones con la Asociación Nacional De Fútbol Profesional (ANFP) y dijo que no hay nada firmado para asumir la banca de la Roja.

En declaraciones a Fox Sports Brasil, a su llegada a Río de Janeiro, donde esta jornada el entrenador debía comunicar a su club, Flamengo, la decisión de asumir las riendas de la selección chilena, el DT dijo que “no puedo declarar lo que no tengo. Estaba en vacaciones y no hay nada que declarar”.

“Es una pena que haya tanta precipitación en las informaciones, tantas irresponsabilidades”, dijo el entrenador, quien además, sostuvo que no se encuentra en negociaciones con la selección chilena, si no que hay “un diálogo, un ofrecimiento, mas todavía no hay nada firmado”.