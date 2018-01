Beñat San José: "Incluso sin refuerzos nuestra obligación es campeonar"

El flamante director técnico de Universidad Católica, Beñat San José, calificó como “una responsabilidad grande” estar al frente del cuadro cruzado y aseguró estar claro en que el objetivo es “pelear en toda competición”.

En diálogo con El Mercurio, el estratega de origen español se refirió a su arribo al elenco de la franja desde el Bolívar de La Paz, donde consiguió un bicampeonato en el balompié boliviano.

"Siento una responsabilidad enorme por el orgullo que significa ser entrenador de Universidad Católica. Como equipo grande tenemos el deber de pelear en toda competición", expresó.

Además, el DT de 38 años no dramatizó por la falta de refuerzos en la tienda precordillerana, que necesita con urgencia con arquero y un ‘9’ ante las partidas de Cristopher Toselli y Santiago Silva.

"Incluso sin refuerzos sería nuestra responsabilidad y obligación (campeonar). De todas formas, van a llegar jugadores", aclaró el otrora técnico de Deportes Antofagasta y las divisiones inferiores de la Real Sociedad de España.

En tanto, San José no cree que Colo Colo y Universidad de Chile tengan ventaja de cara a la temporada 2018 por tener más presupuesto. "Que tengan más presupuesto no asegura ventaja. Con más plata se puede hacer un equipo con jugadores, a priori, de mejor nivel, pero creo mucho en la competencia y en potenciar la actitud de los futbolistas. El dinero no asegura títulos", dijo.

Por último, el oriundo de San Sebastián se refirió a su método de trabajo y el manejo de grupo. "La mejora de la persona es la mejora del futbolista. Cuando detecto que un jugador no ha entendido algo técnico o lo veo mal emocionalmente, hablo con él. Le doy mucha importancia al jugador, ellos son los actores principales de este deporte. Por eso hago trabajos grupales en todos los lugares en los que he estado. Las relaciones que tengan entre ellos son muy importantes y todos pueden decirles cosas buenas a sus compañeros", sentenció.