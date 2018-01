Fuenzalida y el arranque de la era de Beñat: "Ha sido un comienzo interesante"

José Pedro Fuenzalida, extremo derecho de Universidad Católica, se refirió este martes a los primeros días de trabajo del cuadro cruzado con un nuevo cuerpo técnico, encabezado por el español Beñat San José, señalando que “ha sido un comienzo interesante”.

Consultado de entrada por los primeros entrenamientos majo el mando del otrora técnico de Deportes Antofagasta y Bolívar de La Paz, el ‘Chapa’ declaró en rueda de prensa que “en general ha sido un comienzo interesante, de a poco aumentando las cargas. Ya estos días empezamos la parte más fuerte y ya han empezado a existir conceptos de lo que quiere futbolísticamente”.

“De a poco nos vamos insertando en sus ideas y tenemos claro que tenemos por delante semanas importantes para prepararnos y para agarrar rápidamente cuál es la idea de fútbol que queremos llevar a cabo, obviamente con muchas ganas y mucha ilusión”, agregó.

Respecto a la imagen que le ha dejado el técnico de origen español, Fuenzalida indicó que “tengo la mejor impresión. Le interesa mucho lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. Con la juventud, se interpreta los conceptos nuevos que hay en el fútbol, que es un poco la idea que puede tener. Se acerca mucho a lo que se pretende hoy día en el fútbol en todo el mundo, con hartas ideas tácticas”.

En cuanto a la posición en la que espera jugar en la ‘era’ del sucesor de Mario Salas, el seleccionado nacional señaló que “durante mi carrera me ha tocado jugar en varios puestos, generalmente por la banda derecha. He tenido campeonatos completos de lateral derecho y obviamente uno está a disposición del técnico. A mí la posición de lateral es una posición que me acomoda mucho y me gusta mucho, sin duda que vengo de un par de años en otras funciones. Tengo que prepararme y entrenar, pero es algo que estoy dispuesto, que me gusta y esperemos que el técnico decida”.

Por otro lado, el jugador de 32 años evitó dramatizar por la falta de refuerzos de cara a los desafíos del 2018, como son el torneo nacional y la Copa Chile. “Cuando suenan los temas de los refuerzos, es la dirigencia quien la maneja. Nosotros esperamos que el que llegue venga con muchas ganas y mucha ilusión, porque se va a encontrar con un gran grupo y debe aportar, que es lo más importante”, apuntó.

Otro punto que tocó el formado en la UC fue la confirmación del colombiano Reinaldo Rueda como el nuevo entrenador de la ‘Roja’. “Me parece bien que la selección tenga técnico, que se puedan planificar los partidos amistosos que vienen durante el año y empezar a preparar lo que va a ser la Copa América del otro año. Sabemos que este año no tenemos competencia oficial, así que va haber tiempo para prepararse. Sabemos que ellos van a venir con todas las ganas de recuperar el camino que tenía este equipo, que era el del éxito”, dijo