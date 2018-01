La U presentó a Angelo Araos y Felipe Saavedra

Universidad de Chile presentó oficialmente este martes a Felipe Saavedra y Ángelo Araos, sus dos primeros refuerzos con miras a la disputa en la temporada 2018 de la Copa Libertadores, torneo nacional y Copa Chile.

Ambas incorporaciones ya entrenan con el primer equipo que realiza su primera parte de la pretemporada en el Centro Deportivo Azul.

Tras ser presentado por el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, Saavedra declaró que "estoy feliz de haber llegado al equipo más grande de Chile y feliz por la posibilidad de jugar la Copa Libertadores".

“Es un desafío pelearle el puesto a (Fabián) Monzón o (Jean) Beausejour. Estoy con todas las ganas de poder hacerlo. Cuando me den la oportunidad espero hacer bien las cosas, y poder adueñarme de la camiseta”, agregó el nuevo ‘29’ de la ‘U’.

Consultado, en tanto, por el trabajo del técnico Ángel Guillermo Hoyos, el ex jugador de San Luis indicó que “él es muy paternal, a mí eso me da más confianza y mayor seguridad a la hora de jugar. Si tengo un problema, podré acercarme a él sabiendo que no recibiré ninguna negativa. Creo que es un gran ‘profe'”.

En tanto, Araos llega a la ‘U’ tras ser una de las figuras de Deportes Antofagasta en el pasado Torneo de Transición. “Me va a costar mucho ganarme un puesto, pero soy responsable y esforzado en los entrenamientos, y si se me da la oportunidad de jugar, trataré de no soltar la camiseta de titular”, indicó el jugador de 21 años y que ocupará la casaquilla número 13.