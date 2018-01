Dakar 2018: Ignacio Casale finalizó segundo en la etapa y sigue liderando en la general

El piloto nacional Ignacio Casale continúa como líder en la clasificación general de cuadriciclos del Rally Dakar 2018 en Perú, aunque durante la etapa de hoy terminó en el segundo lugar.

Casale compitió en la ruta San Juan de Marcona – San Juan de Marcona, una de las más complejas de la competencia, logrando un tiempo de 4h57m17s, a sólo segundos del último campeón de la competencia, el ruso Sergei Kariakin.

Pese a que no pudo sumar su cuarto triunfo consecutivo, el piloto nacional logró terminar de buena forma la etapa más larga en lo que va de carrera y que mayores complicaciones le ha traido. “Hoy corrimos la etapa más difícil en lo que va de competencia, muy dura, muy difícil la navegación, me costó bastante encontrar dos waypoints, en el kilómetro 220 choqué con una roca escondida en la bajo la duna y eso me dobló la dirección, después se me rompió una manguera del radiador en el 267, pero pude llegar hasta el punto de asistencia que venía cerca y finalmente completar la etapa de buena forma”, aseguró.

Con los pocos segundos de distancia del ganador de la etapa, el piloto ya se prepara para enfrentar lo que será la cuarta etapa entre San Juan de Marcona – Arequipa, que tendrá 508 kilómetros de Enlace y 266 de Especial, con arena y dunas principalmente.

1° Sergei Kariakin/RUS/Yamaha/4h:56m:34s

2° Ignacio Casale/CHI/Yamaha/+00:00:43

3° Alexis Hernández/PER/Yamaha/+00:05:31

4° Gustavo Gallego/ARG/Yamaha/+00:08:01

5° Axel Dutrie/FRA/Yamaha/+00:08:14

1° Ignacio Casale/CHI/Yamaha/13h:00m:42s

2° Sergei Kariakin/RUS/Yamaha/+00:25:30

3° Alexis Hernández/PER/Yamaha/+00:35:01

4° Pablo Copetti/ARG/Yamaha/+00:40:00

5° Gustavo Gallego/ARG/Yamaha/+00:44:16