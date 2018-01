César Valenzuela y su posible arribo a la U: "Uno aspira a llegar a un equipo grande"

César Valenzuela es la segunda opción para llegar a Universidad de Chile tras César Pinares, hoy en los Emiratos Árabes Unidos, pero sin continuidad.

Sobre su posibilidad de arribar a la U, Valenzuela dijo en Cooperativa que "estoy en un buen momento de mi carrera, ya con 25 años ya he madurado, hice muy buenos campeonatos con Palestino, ahora con Huachipato".

El mediocampista agregó que "gracias a Dios me he destacado siempre, me encuentra en buen momento y es lo que uno aspira, llegar a un equipo grande o a jugar fuera del país".

Sobre la opción de jugar con Soteldo, su ex compañero en Huachipato, Valenzuela explicó que "hicimos una buena relación dentro y fuera de la cancha, nos complementamos muy bien, así que si se da, bienvenido sea".