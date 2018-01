Bárbara Riveros ganó por cuarta vez el Ironman de Pucón y superó récord

La deportista chilena Bárbara Riveros se quedó por cuarta vez consecutiva con el Ironman 70.3 de Pucón, alcanzando un tiempo récord de 4:18:52.

La atleta nacida en Santiago se lució en la competencia que suma varios desafíos, como la natación, bicicleta y el trote. Era una de las favoritas para quedarse con la versión 2018 y logró superar el récord de la estadounidense Heather Gollnick en 2009, que registró 4:28:58.

Riveros, apodada "la chika" tiene 30 años y demostró una sólida carrera en esta oportunidad. "La verdad es que en sí, el tiempo no es importante para mí, es mucho más importante poder correr con la gente y hacerlos feliz a ellos. Si hubo un buen tiempo bien, pero no es mi objetivo (...) Uno no sabe como el cuerpo va a responder, me pone muy contenta, dejar a toda la gente feliz y dedicarle el triunfo a ellos", dijo la deportista.

La australiana Elizabeth Salthouse se adjudicó el segundo lugar y la chilena Valentina Carvallo, el tercero.