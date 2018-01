[VIDEO] Duelo de chilenos en México: El Pumas de Castillo derrotó por 3-1 al Atlas de Toselli

El delantero chileno Nicolás Castillo está en racha en este arranque del Torneo Clausura mexicano al anotar este domingo un doblete en la victoria como local de Pumas por 3-1 sobre Atlas de Guadalajara, en pleito correspondiente a la segunda fecha jugado en el Estadio Olímpico Universitario.

El formado en Universidad Católica venía de marcar dos tantos en la primera jornada ante Pachuca, en el triunfo por 3-2 en el Estadio Hidalgo, y hoy repitió la dosis, por lo que quedó al tope en la lista de goleadores con cuatro dianas.

En los ‘rojinegros’, en tanto, dijeron presente el arquero Cristopher Toselli y el delantero Ángelo Henríquez. El primero no tuvo una buena presentación al recibir tres tantos, aunque no tuvo responsabilidad en ninguno, mientras que el ex Dinamo Zagreb fue titular y salió reemplazado en el entretiempo por Ulises Cardona.

El ‘Nico’ abrió la cuenta a los 7 minutos, definiendo cruzado ante el achique de Toselli, y luego se vistió de asistidor para dejar en cómoda posición en el área a Matias Alustiza, quien solo tuvo que empujarla a los 33’ para el 2-0 parcial.

Ya en el complemento, a los 65 minutos, Castillo volvió a hacerse presente en el marcador de lanzamiento penal, con un disparo potente hacia la izquierda de un Toselli que voló hacia el otro costado.

Para el honor, el defensor Daniel Arreola marcó el único descuento para Atlas a los 76’ con un perfecto lanzamiento libre.

Consignar que en el elenco 'felino' dijo presente los 90 minutos el mediocampista nacional Marcelo Díaz, quien cumplió una destacada faena al exhibir personalidad en la proyección y firmeza a la hora de frenar los avances del rival.

Con este resultado, Pumas llegó a seis unidades y encabeza la clasificación, mientras que Atlas sumó su segundo traspié en línea y se ubica en la decimoséptima plaza sin puntos.

Por la tercera fecha del Clausura, el cuadro del’ ‘Nico’ y Marcelo Díaz recibirá al América el domingo 21 de enero, mientras que Atlas será local el sábado 20 en el Estadio Jalisco ante Toluca, elenco donde milita Osvaldo González.