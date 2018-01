Ignacio Casale sigue liderando el Dakar tras salir tercero en la octava etapa

El piloto nacional, Ignacio Casale, quedó tercero en la octava etapa del Rally Dakar y se mantuvo en el primer lugar de la tabla general con una amplia ventaja sobre su más cercano perseguidor, el argentino Jeremías González.

Ya en la última etapa en suelo boliviano, fruto de la suspensión de la etapa de mañana lunes, el piloto nacional se mostró satisfecho con los resultados y la estrategia elaborada por el equipo, que lo siguen teniendo en la cima de la clasificación general, con la moto en óptimas condiciones, la confianza en lo más alto, y estirando aún más su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.

"Estamos primeros en la general, y creo que ganar el Rally Dakar 2018 depende exclusivamente de mi, de hacer las cosas bien, de no cometer errores, de no saltarse un Way Point, de no tener un accidente, de no romper la moto, por lo tanto vamos a correr estos últimos días de la competencia de manera muy inteligente, con más cabeza que nunca y con el objetivo final de recibir el primer lugar el próximo 20 de enero en Córdoba”, aseguró el líder de la categoría Cuadriciclos".

Etapa 8 / Uyuni – Tupiza/ Especial: 498 kms / Enlace: 87 kms:

1° Simon Vitse/FRA/Yamaha/6h:52m:32s

2° Marcelo Medeiros/BRA/Yamaha/+00:03:27

3° Ignacio Casale/CHI/Yamaha/+00:05:20

4° Axel Dutrie/FRA/Yamaha/+00:10:32

5° Jeremías González Ferioli/ARG/Yamaha/+00:22:27

Clasificación General:

1° Ignacio Casale/CHI/Yamaha/33h:53m:03s

2° Jeremías González Ferioli/ARG/Yamaha/+01:45:20

3° Nicolás Cavigliasso/ARG/Yamaha/+01:49:19

4° Axel Dutrie/FRA/Yamaha/+02:56:19

5° Simon Vitse/FRA/Yamaha/+03:07:44