Zacaría: "Estoy bien mentalmente y eso me ayudará para lo que viene"

El delantero argentino de Universidad de Chile, Jonathan Zacaría, no escondió su desazón por la nueva lesión grave sufrida en el cuadro azul, problema físico que inicialmente lo tendrá seis meses fuera de las canchas.

El diagnóstico inicial es rotura del ligamento cruzado anterior. El jugador se sometió esta mañana en Santiago a los exámenes médicos que revelarán el real estado de la rodilla y el tiempo exacto de ausencia.

"Fue una jugada media extraña. No recuerdo el momento de la lesión, pero lo importante es que ya me hice los exámenes, y queda esperar lo que dice el médico", expresó el extremo.

"Todo va a depender de la recuperación y de cómo vamos avanzando en el día a día, pero siempre la idea es trabajar para volver lo antes posible a jugar", agregó.

En la misma línea, el ex Palestino señaló que "es complicado, pero me toco salir hace un año de una lesión fea, y ahora me toca de vuelta afrontar lo mismo, pero estoy bien mentalmente. Sé que lo voy a sacar adelante, estoy de buen ánimo y eso me ayudará para lo que viene".

En tanto, el delantero también se dio el tiempo de enviar un mensaje a través de las redes sociales, agradeciendo el apoyo. “Nuevamente quiero agradecerles a todos por los mensajes y el apoyo incondicional en este momento difícil que me toca pasar de nuevo. Voy a recuperarme y volver a defender esta camiseta como se merece. Estoy con muchas fuerzas para lo que se viene, gracias de todo corazón”, escribió.