Paredes: "Esperemos que este fin de semana se concrete lo de Carmona y Silva"

El delantero Esteban Paredes se refirió este jueves al tema refuerzos en Colo Colo, asegurando entender la incomodidad de los hinchas por la falta de incorporaciones y esperando que este fin de semana se concreten los fichajes de los experimentados volantes Carlos Carmona y Francisco Silva.

En cuanto a las negociaciones para el arribo del actual jugador del Atlanta United y el ‘Gato’, Paredes señaló que “esperamos este fin de semana se solucionen los dos que están ahí ya casi listos. ¿Carmona y el Gato Silva? Jejeje, así es”.

Ante la molestia de la afición por las escasas novedades en cuanto a los fichajes, donde el elenco popular solo ha asegurado por el momento al arquero Brayan Cortés, el ‘7’ del ‘Cacique’ declaró a Radio ADN que “es normal (la molestia), esperemos que de aquí al domingo se pueda concretar (lo de Carmona y Silva) porque ha pasado mucho tiempo y eso lo está manejando otra gente. Ojalá se cierre para que ya el hincha esté más tranquilo y vea que las cosas se están haciendo de buena manera”.

“No han resultado otros nombres, pero no es culpa de los dirigentes. Se han hecho todos los esfuerzos, yo he estado al tanto de todo, si no se concretan son otros los problemas”, agregó.

Ante la opción de poder sumar a un nuevo delantero por la lesión del uruguayo Octavio Rivero, quien estará al menos dos meses fuera de las canchas, el artillero de los albos indicó que “esperemos que se pueda concretar otro nombre, pero si no es así Pablo (Guede) va a tener que ver qué es lo que le falta”.