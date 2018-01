La dura crítica de Ignacio Casale a la organización del Dakar: "Nos tratan como perros"

El piloto nacional Ignacio Casale entregó una dura crítica a la organización del Rally Dakar, competencia donde busca sumar su segundo título en cuadriciclos.

El "Perro", que actualmente lidera la clasificación general de la competencia, expresó su molestia con la suspensión de la etapa 12 para motos y quads, esto debido a "la falta de seguridad" en la ruta por las condiciones climáticas adversas.

"No sé porqué los autos están arrancando antes que las motos y los quads. Siempre han partido detrás de nosotros. Es un peligro. Es una decisión que tienen que replantearse, al final somos los payasos del circo y nos tratan como perros. A los pilotos de quads y motos nos tiran a la cola", señaló Casale en declaraciones consignadas por Emol

El chileno también reveló que hace algunos días estuvo cerca de sufrir un accidente, el que habría arrunado el buen desempeño que estaba sosteniendo.

"Hace dos días me encontré con un auto de frente, en un río. Iba a fondo y pasó a 20 metros mío. No quiero decir su nombre, porque es un amigo. No es culpa de nosotros, es culpa de la organización", agregó.

Casale retomará mañana la carrera en los 424 kilómetros cronometrados entre San Juan y Córdoba. Allí deberá administrar su ventaja e impedir que el argentino Nicolás Cavigliasso lo alcance.