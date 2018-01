El divertido comercial de Andrés Iniesta incursionando en el fútbol americano

El jugador del Barcelona y autor del gol con el que España se coronó campeón del mundo en Sudáfrica 2010, Andrés Iniesta, compartió en su cuenta de redes sociales, un divertido comercial en el que aparece incursionando en el fútbol americano.

En el spot, “Cerebro” forma parte de un equipo de futbol americano y, contrario a toda lógica, se luce en una jugada anotando un touchdown.

“Dicen que siempre hay una primera vez para todo” sostuvo Iniesta en su mensaje promocional.

They say there’s a first time for everything, I don’t think american football is my best ???? Enter @ufx and discover more #TheresAFirstTimeForEverything#commercial#onlinetradingpic.twitter.com/IZmWGogQq8