Mourinho: "El traspaso de Alexis no está cerrado en absoluto"

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, aclaró que aún no está cerrado el traspaso del delantero Alexis Sánchez desde el Arsenal FC, aunque admitió que las negociaciones están avanzadas para la llegada del chileno a Old Trafford.

En la previa al duelo con el Burnley, por la fecha 24 de la Premier League, el técnico de origen portugués nuevamente fue consultado por las tratativas para que el "Niño Maravilla" defienda a los "Diablos Rojos" desde la segunda parte de la temporada 2017-2018.

"¿Sánchez? Nada nuevo, no tengo novedades, creo que claramente todo el mundo sabe que estamos en eso, especialmente cuando el manager del Arsenal habla tan claramente como lo hizo, no tiene sentido tratar de esconder o negarlo, pero no está cerrado en absoluto", expresó.

"En este momento Henrij Mkhitaryan es nuestro jugador todavía y Sánchez del Arsenal. Con un partido mañana me quiero desconectar y centrarme en lo más importante, que es el duelo", agregó.

Continuando con el tema del chileno, el luso señaló que "no sé más. A veces la gente piensa que las transferencias involucran mucho a los entrenadores en las negociaciones, pero creo que depende del perfil del club, la forma en que establecemos nuestro trabajo. De las negociaciones me gusta estar afuera".

"Esperaré con calma las noticias, nada más que eso. Mi participación en la situación es sólo para decir las razones por las que me gustaría tener al jugador y no más que eso, estoy fuera", sentenció el técnico de 54 años, ganador de la Europa League 2017 con el United y de la Champions con FC Porto (2004) e Inter de Milán (2010).