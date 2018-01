Reinaldo Rueda: "Estamos ante una selección que todavía tiene mucho por dar" 15:37 El DT colombiano fue presentado en la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y en una extensa conferencia, desdramatizó la edad del plantel de la Roja y las tensiones al interior del camarín. Sostuvo además, que sus primeras convocatorias apuntarán a una mezcla de experiencia y de jugadores de proyección.

Tras ser presentado por el presidente de la ANFP, Arturo Salah, el nuevo entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, agradeció la que calificó como "oportunidad" de llegar a la banca de la Roja.



En su presentación, Salah destacó la experiencia del colombiano y destacó que uno de los objetivos de Rueda es el recambio de la selección nacional. Dentro de la conferencia de prensa, el presidente de la ANFP declinó responder sobre la eventual negociación con Eduardo Berizzo y, dijo que el propio Marcelo Bielsa se comunicó para indicar que no estaba disponible para asumir la Roja.



El timonel de la ANFP, además dijo que el perfil de Rueda será considerado para la elección de los entrenadores de las selecciones menores, pero que la decisión final corresponderá a la ANFP.



"Grandes potencias del fútbol han tenido momentos difíciles y, se han demorado años. Se puede lograr ese proceso (el recambio), más estamos ante una selección que todavía tiene mucho por dar" dijo Rueda respecto de la Roja y sostuvo que el proceso de recambio debe ser gradual. El DT colombiano, además desdramatizó la edad de los actuales miembros del plantel de la selección.



Sobre su trabajo de cara a las próximas convocatorias, para los duelos amistosos en marzo, dijo que su trabajo con los jugadores será "conocerlos, sentir lo que ellos están viviendo con sus clubes, saber qué podemos capitalizar. Inicialmente no se va a ser una cobertura macro. Para estos partidos iniciales, hacer unas visitas, conversar con ellos y hacer las convocatorias que van a tener una mixtura, entre referentes y hombres de proyección para el futuro inmediato".



"En la medida en que los clubes trabajen mejor en las formativas, eso se va a ver reflejado en las selecciones" dijo el nuevo entrenador de la Roja, respecto de lo que será el trabajo de las selecciones menores.



El nuevo seleccionador además, se refirió al complejo deportivo Juan Pinto Durán y agradeció que dentro de los planes de la ANFP se encuentra el recambio del centro deportivo, aunque sostuvo que tras visitarlo ayer, constató que se encuentra en buen estado y remodelado. "Está lo ideal para hacer un buen trabajo", sostuvo.



"Cuando no se logra una meta, se da mucha dimensión a esos aspectos", dijo Rueda cuando fue consultado sobre los aspectos disciplinarios y sobre la polémica generada tras la eliminación de la selección chilena del mundial de Rusia 2018. "Todo se va a tratar en su momento", dijo el DT.



Sobre el conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, generado tras la eliminación de Chile, Rueda dijo que "creo que es el hecho de no haber clasificado al mundial" y "eso quedo en el pasado, Claudio y Arturo son grandes profesionales, se deben a instituciones grandísimas y creo que tienen toda la madurez. Lo que se habla fuera de la cancha no tiene validez. Lo que importa es lo que se haga en la cancha".



"Depende de nosotros si nos unimos y recuperamos rápido vamos a Qatar" dijo Rueda sobre el trabajo que la selección chilena debe afrontar para el próximo proceso. "Ver un mundial por televisión es muy berraco" planteó el nuevo DT de la Roja.



"Los últimos campeones del mundo vienen de un equipo base que juegan todos los días" dijo nuevo seleccionador aludiendo a que la Juventus de Marcello Lippi fue la base de Italia en 2006, el Barcelona de España en 2010 y el Bayern Munich en Alemania en el mundial de 2014. "Tenemos que sembrar, sembrar y sembrar" dijo Rueda consultado sobre los cuestionamientos sobre el torneo chileno y la fuga de los jugadores a otros mercados.



Sobre la posibilidad de repetir el título de la Copa América en el torneo de Brasil 2019, Rueda dijo que por la dinámica del fútbol sudamericano "no ha habido un equipo que repita en Copa América", pero sostuvo que es el objetivo de ir al torneo, como también, el consolidar el trabajo del grupo de cara a las eliminatorias para Qatar 2022.



El consultado sobre Alexis Sánchez, el entrenador valoró el nivel del tocopillano y planteó en general que "Chile ha tenido esa fortuna de coincidir todos estos talentos en esta gran generación, con jugadores que se logró armar un equipo que se complementa muy bien" y planteó que "ojalá que lleguen en un buen nivel en sus clubes para que al rematar la clasificatoria a Qatar los tengamos a todos". "Tengo gran admiración por el colectivo" planteó Rueda.



"Chile tiene esa virtud que los jugadores se adaptan al sistema de juego" dijo el seleccionador, quien además respondió sobre su eventual preferencia por jugadores de gran envergadura física. "El jugador chileno, por explosividad y timming, supera la falta de estatura" dijo Rueda.



Sobre sus antecesores, Rueda dijo que "todo mi respeto por los profesores que han estado acá" y planteó que su labor apunta a "hacer grupos humanos que se respeten". "Me gusta hacer equipos de hombres que se quieran se respeten y respeten la camiseta que tienen puesta" sostuvo.



Rueda además calificó como un "compromiso serio" su llegada a la seleccion chilena, tras ser consultado sobre la opción que se abriría en su país si el entrenador de Colombia, José Néstor Pekerman, abandona dicho equipo tras el mundial de Rusia.



El nuevo entrenador de la Roja, reveló ante la consulta de un periodista colombiano, que tuvo la posibilidad de asumir la selección de Arabia Saudita para el mundial de Rusia 2018, previo a que se anunciara a su antecesor en la selección chilena, Juan Antonio Pizzi. Rueda dijo además que declinó la oferta pues estaba en las instancias superiores de la Copa Sudamericana con Flamengo y, pues el ofrecimiento era llegar a hacerse cargo de un proceso que había sido iniciado por otro DT.







