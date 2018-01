Guillermo Hoyos: "Lo de Zacaría lo esperábamos. Veremos cómo lo manejamos" 15:44 El entrenador de la U se refirió a la lesión del jugador y a su eventual reemplazo. También se refirió a la disputa con Colo Colo por César Pinares y dijo que "él tomará la decisión". "Estamos contentos con lo que tenemos", dijo el DT.

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, no descartó este viernes la posibilidad de sumar a un delantero como refuerzo ante la lesión sufrida por Jonathan Zacaría, quien estará fuera de las canchas por al menos seis meses.



Eso sí, el estratega de origen argentino fue claro en señalar en rueda de prensa que "el lunes queremos tener definido el plantel en su totalidad", por lo que debería haber novedades en las próximas horas en cuanto a incorporaciones.



Consultado por la opción de fichar a un ariete por lo ocurrido con el ex Palestino, el otrora seleccionador de Bolivia declaró que “de acá al lunes analizaremos la situación, lo de Jonathan no lo esperábamos. Veremos cómo nos manejamos, pero estamos contentos con lo que tenemos".



Respecto a la situación del volante ofensivo César Pinares, quien no está considerado en el Al-Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos, Hoyos indicó que “tengo entendido que está negociando su salida del club, no sé cómo estará ahora. Sé que hay una posibilidad de rescindir su contrato y él tomará la decisión".



En cuanto al trabajo de pretemporada del elenco colegial, el técnico de 54 años dijo que “estamos trabajando para llegar lo mejor posible a las competencias que tenemos. Los objetivos están planteados, iniciamos con la Unión el día 4 (de febrero), sabiendo el gran equipo que son. Tenemos un difícil partido y hay que iniciar a full".



Otro punto que tocó Hoyos fue la participación azul en la Copa Libertadores, donde tendrá al frente a duros rivales por el Grupo 5. "Enfrentamos equipos de una dimensión importante y que hace que tengamos muy en cuenta eso. Ellos se están armando con buenas incorporaciones. Creo que Cruzeiro, Racing y la ‘U’ tendrán siempre los mismos objetivos. Es un grupo exigente", apuntó.



"La exigencia la ponemos nosotros mismos. Hay una valoración a la institución. Si podemos superar la temporada pasada mejor. Hay que intentar hacer lo mejor posible", añadió.



Por último, el técnico azul comentó lo que será el amistoso con Sporting Cristal, elenco que dirige el ex entrenador de Universidad Católica Mario Salas. "Se presentó la oportunidad de vivir lo que se puede sentir en una Copa Libertadores. La idea es estar juntos esos días y es la última semana antes del torneo. Será un partido duro conociendo a Mario (Salas)", sentenció.



