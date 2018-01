Manuel Pellegrini y su relación con Mourinho: "Tuve problemas de fondo con él"

El entrenador nacional Manuel Pellegrini realizó un breve repaso a lo que fueron sus últimos años como técnico en Europa, recordando su amargo paso por el Real Madrid y destacando el avance que tuvo el Manchester City bajo su cargo.

Incluso, el estratega de 64 años recordó su mediática relación con el portugués José Mourinho, quien está a las puertas de recibir en el Manchester United al delantero chileno Alexis Sánchez.

En diálogo con el diario Marca, el chileno fue claro en señalar que ‘Mou’ "no es mi enemigo. Conviví sin problemas con él. Ganamos y perdimos partidos los dos. Tuve problemas de fondo con él, lo cual no significa que fuera mi enemigo".

Respecto a su paso por el cuadro ‘merengue’, Pellegrini indicó que "mi estadía no fue buena, ni mucho menos, porque no ganamos ningún título, pero hicimos una buena Liga, con 96 puntos, y partiendo con una lesión de tres meses de Cristiano Ronaldo. Y, sobre todo, empezando con una plantilla con la que yo nunca estuve de acuerdo".

“Me faltaron centrocampistas ofensivos, creativos. Fue lo que reclamé al club. No tenía jugadores capacitados técnicamente en el mediocampo. Hoy tienen a Modric, Kroos, Casemiro e Isco, que marcan la diferencia de cara a los delanteros. Yo tenía muchos de arriba, pero pocos medios creativos. Desgraciadamente, Guti ya estaba en su etapa final. Los medios de creación siempre han sido la base de mis equipos: Cazorla, Riquelme, Isco, Pires, Silva, Senna".

Consultado por su trabajo en el City, hoy dirigido con éxito por Josep Guardiola, el DT nacional señaló que el elenco inglés “tuvo un avance conmigo. Ganamos tres títulos. Eso lo primero. Es verdad que en la Champions nos echó dos veces un Barça que era mejor que nosotros. En Europa dependes del sorteo mucho. Fuimos el equipo más goleador en la historia del fútbol inglés. Conmigo, el City tuvo un avance”.

Luego de rechazar la opción de tomar el banco de la ‘Roja’, donde era prioridad ante la partida de Juan Antonio Pizzi, Pellegrini explicó que "el trabajo de selección no me motiva. No me gusta, se trabaja poco durante el año. Además, no dirigiría a otra que no fuera la chilena. Si tengo un club que me permita seguir compitiendo semana tras semana, voy a priorizarlo sobre una selección. Quizá tras el del 2022... Y a Rusia no creo que vaya ni como comentarista".

Por último, el estratega lamentó el presente del Málaga CF, en zona de descenso en la liga española, cuadro que dirigió del 2010 al 2013. "Es una afición para la que sólo tengo elogios. Ver al Málaga en esta situación me produce, primero, intranquilidad y, luego, angustia”, dijo.

“Siempre digo que el Madrid me permitió venir al Málaga. Por eso, cuando Mourinho criticó aquello, era, para mí, un prestigio. He tenido la suerte de haber hecho la mejor campaña, hasta entonces, en la historia de cada uno de los clubes donde estuve: San Lorenzo, Villarreal, Málaga, City... y en el Madrid hice la mejor Liga en puntos hasta entonces", sentenció.