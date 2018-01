Carlos Carmona y su eventual llegada a Colo Colo: "No sé nada aún"

El volante nacional, Carlos Carmona, viajará esta noche a Estados Unidos para integrarse al Atlanta United sin saber si la próxima temporada jugará en Colo Colo o no.

"No sé nada aún. Están hablando y veremos qué pasa. Me tengo que integrar a mi equipo, Atlanta United", dijo el ex seleccionado nacional desde La Serena.

El coquimbano llegó esta tarde a Santiago, donde en horas de la noche regresará a al país del norte.

Carmona se transformó en prioridad para el entrenador Pablo Guede luego de que se cayera Francisco Silva, Lucas Barrios y Macnelly Torres.