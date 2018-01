Maradona por el Mundial de Rusia: "No tengo muchas ilusiones para Argentina"

Ayer El ex DT de la albiceleste e ídolo trasandino volvió a criticar a la AFA y a Jorge Sampaoli.

El máximo ídolo del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, volvió a criticar a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y al DT de la selección, el casildense Jorge Luis Sampaoli.

"El nuevo presidente de la AFA me prometió una cosa en la cara y hoy está haciendo totalmente lo contrario, así que no tengo muchas ilusiones en este Mundial para Argentina", dijo el "10" sobre Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Sobre el ex seleccionador de Chile, Maradona señaló que "vino con un laboratorio a Argentina como si nosotros estuviéramos en la edad de las flechas, y sin embargo no tuvo ningún resultado positivo, salvo el 3-0 con Ecuador, que en realidad fue 3-1, que sabíamos todos que Ecuador no podía hacer fuerza".