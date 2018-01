Alexis Sánchez debería ser confirmado en las próximas horas como el nuevo fichaje del Manchester United

Alexis Sánchez debería ser confirmado dentro de las próximas horas como un nuevo jugador del Manchester United, luego de que llegara al centro deportivo en Carrington esta tarde para realizarse una serie de exámenes.

Fue esta mañana cuando el delantero publicó en su cuenta de instagram una fotografía subiendo a un jet privado rumbo a Manchester. De esta forma el tocopillano ya está en la ciudad deportiva de los "diablos rojos", después de ser acompañado por su representante Fernando Felicevich y su novia Mayte Rodríguez.

Según comentó el periodista de la BBC David Ornstein, la confirmación del fichaje del chileno llegará cuando Manchester United logre actualizar la visa de trabajo del nacional.

Y las polémicas no se hicieron esperar, pues el jugador francés Paul Pogba no está muy contento con la llegada del seleccionado por motivos de sueldo.

Según publicó Daily Mail Pogba gana 277 mil dólares semanales, y hoy quiere igualarlo al de Alexis que ascendería a 485 mil dólares semanales.

#MUFC#AFC confirmation of Sanchez/Mkhitaryan swap Mon/Tue as work permits need updating. Arsenal stepping up Aubameyang pursuit - confident but will drag as must agree fee & possibility of player going other way to #BVB If done no significant funds available for further signings