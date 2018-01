Maradona contra Cristiano Ronaldo: "No creo que sea el mejor jugador de la historia"

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona aseguró que "no" cree que el madridista Cristiano Ronaldo sea "el mejor jugador de la historia", como el portugués afirmó de sí mismo, y explicó que todavía le queda "mucho campo por recorrer", además de reconocer que no tiene expectativas muy altas en Argentina para el Mundial de Rusia 2018.

"Todo el mundo es dueño de decir lo que quiera, también disparates. No creo que Ronaldo sea el mejor jugador de la historia, para nada, pero lo respeto por la carrera que está haciendo, nada más. De ahí a que hablemos del mejor de la historia... le queda mucho campo por recorrer", señaló desde Dubai en declaraciones al canal de televisión multiestatal Telesur.

Por otro lado, el "10" se refirió a la nueva FIFA al mando de Gianni Infantino. "Hay una atmósfera distinta a lo que era el engaño, el robo, el comprar votos... Eso no se hizo más. No está bien vista, sigue cayendo gente que se robó la plata y de algún lado tiene que salir esa plata. Ese dinero lo generamos los jugadores de fútbol y se lo robaron un par de ladrones y secuaces llamados Blatter, Grondona, Platini, Leoz... Y así puedo nombrar a muchísimos. Esta es una oportunidad para que la FIFA haga un Mundial transparente", explicó.