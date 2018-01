Frank Lampard: "Alexis ha ido a uno de los clubes más grandes del mundo" Agencia Uno 11:41 El ex internacional inglés destacó la opción del delantero chileno por los "Diablos Rojos". "No es como si hubiera rechazado a Manchester City para ir a China, como otros jugadores" dijo.

Frank Lampard, ex capitán del Chelsea y del seleccionado de Inglaterra, destacó este lunes el fichaje del delantero chileno Alexis Sánchez por el Manchester United, asegurando que acaba de llegar a uno de los clubes más grandes del mundo.

En diálogo con The Mirror, el ex mediocampista valoró el paso del ‘Niño Maravilla’ del Arsenal FC a los ‘Diablos Rojos’ de Old Trafford. "No es como si hubiera rechazado a Manchester City para ir a China, como otros jugadores. Ha ido a uno de los clubes más grandes, si no el más grande del mundo en Manchester United", dijo.

Además, el hombre que brilló con la casaquilla del cuadro de ‘Stamford Bridge afirmó que el tocopillano podría ser “el hombre” que el cuadro de José Mourinho necesita para acortar los 12 puntos de diferencia que hay con el líder de la Premier, el Manchester City de Claudio Bravo.

"Si se mira hacia otro lado, por supuesto que hay dinero involucrado, pero es más un reto. Aquí en el Manchester United no hay duda de que necesitan una mejora: están a 12 puntos. Podría ser ese hombre", apuntó.

Por otro lado, el histórico ex entrenador del United, Sir Alex Ferguson, apareció hoy en la ciudad deportiva del club para darle la bienvenida a Alexis Sánchez. Metro reveló que el director técnico de los ‘Diablos Rojos’ desde 1986 hasta 2013 conversó con el nuevo ‘7’ del elenco que dirige José Mourinho.

Recordar que Ferguson, ganador de 32 títulos locales y seis internacionales con el United, tuvo en carpeta a Alexis hace ocho años, cuando el atacante nacional defendía al Udinese italiano.



