Manchester United confirmó oficialmente la llegada de Alexis Sánchez

Por medio de mensajes en redes sociales el club inglés Manchester United confirmó la llegada del chileno Alexis Sánchez, quien cerró definitivamente su traspaso a los "Diablos Rojos".

El chileno arribó al club en una operación que incluyó el traspaso del armenio Henrikh Mkhitaryan al Arsenal londinense desde donde proviene el tocopillano.

En declaraciones recogidas por el sitio web oficial del Manchester United, Sánchez dijo que "estoy muy orgulloso de ser el primer chileno en la historia del United y espero poder demostrar a los fanáticos alrededor del mundo por qué el club quiso traerme".

Además el chileno dijo que no podía desaprovechar la oportunidad de "jugar en este histórico estadio y trabajar con Jose Mourinho", en aluisión al estadio Old Trafford y al portugués entrenador del equipo.



"Estoy muy emocionado de unirme al club más grande del mundo" sostuvo Alexis.



?? Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU#MUFC@Alexis_Sanchezpic.twitter.com/t9RIIx4mE4